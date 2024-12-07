مدير تعليم الإسكندرية: 1000 فصل جديد ولا يوجد عجز للمعلمين و15 مبادرة أهمها ورقة وقلم

قال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إن مدارس الإسكندرية شهدت دخول 1000 فصل جديد للخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، وتشمل إضافة مباني جديدة، أو أماكن غير مستغلة، وذلك لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

مدير تعليم الإسكندرية سد عجز المعلمين

واكد ابو زيد، أنه تم سد العجز في المعلمين بالمواد الرئيسية بداخل المدارس بنسبة 100٪، فضلا عن تحقق انخفاض كثافات الفصول لـ45 طالبا بنسبة 100٪ في 31 ألف فصل على مستوى المحافظة، وجرى تعيين 718 مدرسا خلال العام الماضي، كما تم تعيين 774 مدرسا جديدا هذا العام وذلك لسد العجز في المعلمين، حيث أصبح لا يوجد عجزًا نهائيًا في معلمين المواد الأساسية بجميع مدارس الإسكندرية.

مؤتمر صحفي بمديرية التربية والتعليم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير مديرية التربية والتعليم بمقر المديرية في منطقة أبيس ١٠ شرق المدينة.

وأوضح أبو زيد، أن العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد مختلفة بمضمونها ومحتواها، والتي تمت من خلال محاور مختلفة تم العمل عليها وهي الكثافات، وعجز المعلمين والمبادرات، وتطبيق الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتي تضم الإتاحة والنظم والقوانين، والجودة، تحت قيادة وزير التربية والتعليم والذي بدء العام الجديد بالاجتماعات والزيارات للمحافظات لتوصيل المعلومات وطرق تنفيذها بين العاملين بالتربية والتعليم.

مدارس حصلت علي الجوده

ولفت أبو زيد إلى حصول عدد كبير من مدارس المحافظة على شهادة الجودة والاعتماد التربوي، والتي بلغت 471 مدرسة فضلا عن زيارة 40 مدرسة جديدة للحصول على شهادة الجودة لنتخطى ال500 مدرسة هذا العام، مشيرا إلى أن العدد سوف يتضاعف بحلول العام المقبل.

15 مبادرة اهمها ورقة وقلم

واشار مدير تعليم الإسكندرية أطلق العديد من المبادرات التي كان لها دور كبير، وبلغت 15 مبادرة، مشيرًا إلى أنه من أهم المبادرات التي تتم حاليًا مبادرة "ورقة وقلم" والتي تهدف إلى القضاء على تعثر القراءة والكتابة وإتقان الطلاب مهارات القراءة والكتابة

وأضاف أن عدد المدارس الابتدائية 599 مدرسة يشارك بها 385310 طلاب بالإدارات التعليمية، وعدد المدارس الإعدادية 395 مدرسة يشارك بها 208973 طالبا.

وتابع أنه تم إعداد تحليل إحصائي للبيانات الخاصة بالطلاب حيث بلغ نسبة حضور امتحانات مبادرة "ورقة وقلم" في المرحلة الابتدائية 96%، ونسبة الحضور في المرحلة الإعدادية، 95%.

مبادرة اتعلم صنعه

واوضح ابوزيد،أن الإسكندرية، انفردت بمبادرة جديدة من نوعها وهي مبادرة " إتعلم صنعة" بمدارس التعليم الفني " الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي"، في تخصصات مطلوبة بسوق العمل، لتشجيع الشباب على تعلم الحرف والمهن وثقل مهارتهم، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"و.أن المبادرة يتم تطبيقها في جميع المدارس الفنية والتي يبلغ عددها 54 مدرسة على مستوى المحافظة، والحصول على شهادة من المدرسة بالتدريب، مع إمكانية الحصول على شهادة من وزارة العمل توثيقًا لشهادة التدريب للعمل بها في الخارج



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المبادرة غير قاصرة على طلاب المدارس فقط، فهي متاحة لاصحاب الحرف وخريجي الجامعات لتوفير فرص تدريب في برامج التدريب المتاحة في كل العديد من التخصصات، فضلا عن عدم التقيد بسن محدد، مع تطبيق لائحة مالية معتمدة من وزارة التربية والتعليم لرسوم التدريبات.

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