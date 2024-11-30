الأحد 01 ديسمبر 2024
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حقيقة خطف تلاميذ مدرسة سعد عثمان الابتدائية بالإسكندرية

مدرسة سعد عثمان الابتدائية
مدرسة سعد عثمان الابتدائية الرسميه، فيتو

تسبب شجار بين زوج وزوجته، أمام  مدرسة سعد عثمان الابتدائية الرسمية بإدارة المنتزة أول شرق الإسكندرية، أثناء خروج طلاب الصفوف الأولى بين الفترتين الدراسيتين، إلى انتشار شائعات حول وقوع حادث اختطاف لتلاميذ المدرسة، وهو ما نفته إدارة المدرسة بشكل قاطع في بيان رسمي.

وكشف بيان لإدارة المدرسة: إنه بدأت الواقعة عندما حدث خلاف بين الزوجين أمام المدرسة واحتدمت المشكلة، ما دفع الزوجة إلى الاستغاثة بالمتواجدين، بينما فر الزوج إلى داخل المدرسة لتجنب التصعيد، مما تسبب في حالة من القلق بين أولياء الأمور الذين كانوا يتواجدون لاستلام أبنائهم في ذلك التوقيت.

وبحسب البيان، تدخلت إدارة المدرسة بالتنسيق مع المعلمين المتواجدين، واستدعوا الشرطة للسيطرة على الموقف، وحضرت قوات الأمن بسرعة إلى موقع الحادث، وقامت بفض التجمع وإعادة الهدوء إلى المكان، كما تم اصطحاب الزوجين إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت إدارة المدرسة في بيانها أن ما أُشيع عن وقوع حادثة اختطاف لا أساس له من الصحة، مشددة أن كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة موثقة في محضر رسمي لدى الشرطة، ومتاح الاطلاع عليها في قسم الشرطة.

وأهابت المدرسة بأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مشددة على ضرورة التأكد من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية للمدرسة.

كما أكدت أن إدارة المدرسة ملتزمة بمتابعة الموقف وضمان أمن وسلامة الطلاب.

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