أسقطوا تمثال حافظ الأسد وصعدوا على الدبابات، تظاهر السوريين ابتهاجا بانسحاب الجيش من دمشق (فيديو)

تداول تشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فرحة سكان ريف دمشق لانسحاب قوات الجيش السوري منه، وقاموا بالصعود على الدبابات للتعبير عن فرحتهم بذلك.

أهالي ريف دمشق يسقطون تمثال حافظ الأسد

كما أظهرت بعض الفيديوهات قيام أهالي ريف دمشق، وتحديدًا في جرمان، بإسقاط تمثال للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، كان مقاما في مدخل المنطقة، معبرين عن سعادتهم بإسقاط التمثال، وكانوا يرددون: (عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد وسوريا لينا وماهي لبيت الأسد) وسط تظاهرات قام بها السوريون عند مدخل المدينة.

وسط هتافات: عاشت سوريا

ويسقط بشار الأسد

وسوريا لينا

وماهي لبيت الأسد،

أهالي جرمانا في ريف ⁧#دمشق⁩ يتظاهرون ويسقطون تمثال حافظ ⁧الأسد pic.twitter.com/nRLdI5SRdQ — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) December 7, 2024



كما تداول النشطاء مقطع فيديو لاتجاه أحد الفصائل السورية المسلحة إلى مدينة حمص، في عملية أطلقوا عليها اسم "عمليات ردع العدوان"، حيث ظهر المسلحون على مدرعاتهم ودباباتهم متجهين لحمص.

بدء دخول مقاتلي عمليات ردع العدوان إلى مدينة حمص pic.twitter.com/S3Nj2dc4Bc — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) December 7, 2024

تجمع أهالي ريف دمشق بعد انسحاب الجيش السوري

وأظهرت مقاطع الفيديو تظاهر عدد من سكان ريف دمشق في منطقة تدعى "مضمية الشام"، وكانوا يرددون "قاضيا.. قاضيا.. سوريا حرة حرة.. والسد يطلع برة".

كما تجمع عدد كبير من أهالي سورية في داخل منطقة الكسوة في ريف الشام، بعد انسحاب قوات الجيش السوري من ريف دمشق، مع اقتراب الفصائل المسلحة من العاصمة السورية دمشق.

الأهالي في مضمية الشام في ريف دمشق تنتفض pic.twitter.com/RTZntXbNQF — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) December 7, 2024

وكشفت بعض مقاطع الفيديو قيام بعض عناصر الجيش السوري بتغيير ملابسهم العسكرية إلى مدينة، عند انسحابهم من ريف دمشق.

عناصر من ميليشيات الأسد في المزة وسط دمشق يغيرون ملابسهم العسكرية إلى ملابس مدنية في الشارع. pic.twitter.com/4v55kpGjxP — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) December 7, 2024

الجدير بالذكر أن الفصائل السورية المسلحة أعلنت توالي انسحابات الجيش السوري من المناطق المحيطة بغرب دمشق، مؤكدة بدء عملية عسكرية خاصة من محاور عدة لدخول دمشق.



وذكرت الفصائل المسلحة السورية أنها "باتت على بعد 20 كيلومترًا من العاصمة السورية دمشق، كما سيطرت على بلدتي كناكر وفوج المدفعية بريف دمشق الغربي"، مشيرة إلى انسحابات متوالية للنظام السوري من بلدة عرطوز.



وأشارت الفصائل السورية المسلحة، في بيانات لها، أنها "سيطرت على مبنى قيادة شرطة محافظة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة."

إعلان انسحاب الجيش السوري من حدود الجولان

وكانت الفصائل السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" قد أعلنت أن الجيش السوري انسحب من كامل محافظة القنيطرة وجبل الشيخ"، وسيطرت الفصائل على مساحات واسعة من ريف دمشق بعد انسحاب الجيش السوري.

مشاهد من داخل الكسوة في ريف دمشق pic.twitter.com/84e6cXNqjV — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) December 7, 2024



وكانت قوات الجيش السوري قد انسحبت من اللواء 121 في بلدة كناكر بريف دمشق، وأكد مصدر عسكري سوري أن الفصائل "سيطرت على القنيطرة في الجولان السوري، قرب الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي"، وفقًا لوكالة رويترز.



وفي المقابل نفت وزارة الدفاع السورية انسحاب الجيش من مناطق في ريف دمشق، ووصف مصدر عسكري سوري رسمي ذلك بأنه "شائعات، وحملة إعلامية للنيل من معنويات المواطنين."

ريف دمشق الآن pic.twitter.com/NNegSWVzYs — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) December 7, 2024



وكانت فصائل سورية مسلحة قد استولت على المزيد من البلدات في درعا جنوب سوريا، ودخلت مدينة صنمين شمال المحافظة، التي تبعد نحو 20 كيلو عن العاصمة السورية دمشق.

السيطرة على درعا والاقتراب من دمشق



وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الفصائل السورية "سيطروا على مدينة الصنمين عندما سيطروا على مدينة درعا، بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها".

انسحاب الجيش السوري من ريف دمشق، فيتو



وقال رامي عبد الرحمن: إن "قوات الجيش السوري أخلت بلدات على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب غرب دمشق."



وأعلن القيادي في الفصائل السورية المسلحة حسن عبد الغني "أن الفصائل تشن هجوما منفصلًا في وسط سوريا، ودخلت الفصائل مدينة الصنمين، وبهذا نصبح على بعد أقل من 20 كيلومترا من البوابة الجنوبية للعاصمة دمشق".



الجدير بالذكر أن أصوات انفجارات سًمعت في ريف دمشق، غير أن الجيش السوري ذكر أن الانفجارات "ناجمة عن قصف لمواقع مسلحين."



وكان الجيش السوري أعلن، اليوم، أنه أعاد الانتشار خارج درعا بعد تعرض مواقعه لهجمات من مسلحين.



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