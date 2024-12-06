الفصائل المسلحة تسيطر على المعابر الحدودية السورية

كشفت مصادر سورية ميدانية وشهود عيان، اليوم الجمعة، عن سيطرة قوات الفصائل المسلحة في سوريا على المعابر الحدودية مع دول الجوار.

الفصائل المسلحة تسيطر على معابر سوريا الحدودية

وتم تداول مقاطع فيديو في الساعات الأخيرة، يؤكد ناشروها أنها تظهر سيطرة فصائل مسلحة على معبر نصيب على الحدود مع الأردن شرقي درعا.

تزامن ذلك مع أنباء عن إطلاق نار نحو معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في الوقت الذي قررت فيه السلطات الأردنية إغلاق معبر "جابر" مع سوريا.

إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا

وقالت وزارة الداخلية إنه "بموجب قرار إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة".

وتواصل فصائل مسلحة تقودها "هيئة تحرير الشام" التمدد والسيطرة على مزيد من المناطق والمدن خلال زحفها المتواصل ومعاركها ضد قوات الحكومة السورية، إذ سيطرت مؤخرًا على حمص ودرعا.

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