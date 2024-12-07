زراعة النواب تعلن في ختام زيارتها الميدانية: إعداد تقرير بالملاحظات واستكمال في حضور الوزراء

اختتمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، زيارتها الميدانية إلي محافظتي الغربية وكفر الشيخ، لتفقد عدد من التحديات التى تواجه المزارعين والصيادين.

التحديات والمشكلات التى تواجه التوسع في الإنتاج الزراعى والحيوانى

وأكد النائب هشام الحصري، أن اللجنة تستهدف من تلك الزيارات الميدانية الوقوف على حجم التحديات والمشكلات التى تواجه التوسع في الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى.

مناقشة موضوعات الزيارة في اجتماعات اللجنة

وأضاف، أن اللجنة سوف تعد تقريرا عن ملاحظاتها بشأن الزيارة، ثم تستكمل مناقشة موضوعات الزيارة في اجتماعات اللجنة المقبلة، في حضور الوزراء وكافة المسئولين المعنيين، وذلك بهدف الوصول إلي التوصيات اللازمة لمواجهة تلك التحديات التى تواجه المزارعين والصيادين.



وتابع، بأن اللجنة تضع في أولويات عملها دعم المزارعين والصيادين والمربين وتذليل أى عقبات أمامهم، بهدف زيادة حجم الإنتاج تماشيا مع توجهات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وتوفير العملة الأجنبية.

لقاءات مع المزارعين والصيادين

وشهدت الزيارة، عددا من اللقاءات مع المزارعين والصيادين بحضور محافظى الغربية اللواء أشرف الجندى، وكفر الشيخ اللواء علاء عبد المعطي، ونواب كل محافظة، وذلك للاستماع إلى المشكلات التى تواجههم.

كما تفقد الوفد البرلمانى مزارع الكتان بالغربية، ومحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وبحيرة البرلس.

أعضاء الوفد البرلمانى



وضم الوفد البرلمانى كلا من: النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق والنائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنباري، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.