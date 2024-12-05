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سياسة

وفد زراعة البرلمان يتفقد سير العمل بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، محطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وذلك خلال زيارته الميدانية التى بدأها أمس الأربعاء برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.

 

رئيس مركز البحوث الزراعية


وخلال الزيارة، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن محطة بحوث سخا تعد أكبر محطة بحوث في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن مركز البحوث الزراعية يعد أيضا أكبر مركز بحثى في المنطقة، لاسيما وأنه مركز تطبيقى، ونتج عن جهوده مضاعفة في الإنتاج الزراعى، حيث أصبحنا رقم واحد في حجم إنتاجية القمح والأرز، الخامس عالميا في إنتاجية الذرة.

وأشار إلي جهود المركز في الإنتاج الحيوانى، حيث يتم إنتاج سلالات جديدة باستمرار، معلنا عن تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين من الجهات العلمية المختصة لتسجيل السلالات الجديدة.

النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب


وبدوره أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حرص اللجنة علي زيارة محطة بحوث سخا، باعتبارها أكبر محطة بالشرق الأوسط، وكذلك لإيمان اللجنة بأهمية دور البحث العلمى فى التوصل إلي حلول للمشكلات الزراعية مثل ضعف الإنتاجية، مستشهدا بإنتاجية القمح التى وصلت إلي ٢٠ أردب بعدما كانت ١٠ فقط.

وأضاف، أن التحديات الحالية التى تواجهها البلاد، مثل الزيادة السكانية، والتغييرات المناخية ومحدودية وملوحة المياه، لايمكن مواجهتها إلا بسلاح البحث العلمى، بالتوصل إلي أصناف أكثر إنتاجية وتصلح للزراعة بالمياه مرتفعة الملوحة.

وأشار إلى نجاح مصر في احتلال المراكز الأولي عالميا في الصادرات الزراعية لعدد من الأصناف، الأمر الذى يشجعنا لتعظيم الاستفادة من البحث العلمى.

محطة بحوث الإنتاج الحيوانى بمحطة سخا

 

وتفقد الوفد، محطة بحوث الإنتاج الحيوانى بمحطة سخا، واستمع إلي شرح من مدير المحطة، حول إمكانياتها وحجم الجهود بها.

كما تفقد الوفد جهود المركز في استنباط أصناف جديدة من الذرة الشامية.

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ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة،  النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق والنائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنبارى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

كما شارك في اللقاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، ود حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

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