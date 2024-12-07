السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

المعارضة السورية المسلحة تعلن بدء العمل على تطويق العاصمة دمشق

دمشق، فيتو
دمشق، فيتو

أعلنت المعارضة السورية المسلحة، اليوم السبت، بدء قواتها تنفيذ "المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق"، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، قالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة: "بدأنا عملية عسكرية خاصة من محاور عدة لدخول العاصمة السورية دمشق".

الجيش السوري يعلن إعاد انتشار قواته في درعا والسويداء

وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عن إعادة انتشار قواته في محافظتي درعا والسويداء.

وقال الجيش خلال بيان: "قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقًا من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة".

عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية

 وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية  وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.

وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.

وفي 5 ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.

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