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رياضة

فيفا يكشف مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025

الترجي، فيتو
الترجي، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات فريق الترجي التونسي، في كأس العالم للأندية 2025، الذي يقام في أمريكا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو القادمين، وتقام لأول مرة بالنظام الجديد وبمشاركة 32 فريقا تم تقسيمهم على 8 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويصعد أول وثاني كل مجموعة لدور الستة عشر.

مواعيد مباريات الترجي في كأس العالم للأندية 2025

الترجي التونسي سيبدأ مشواره بلقاء فلامنجو البرازيلي يوم الإثنين الموافق السادس عشر من يونيو للعام 2025، على أن يلتقي كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الموافق العشرين من يونيو المقبل، ثم يختتم لقاءاته بمواجهة تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من يونيو للعام ذاته.

مواعيد الأدوار النهائية في كأس العالم للأندية 2025

• نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء 8 يوليو الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر

• نصف النهائي الثاني يوم الأربعاء 9 يوليو الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر

• المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو على ملعب ميتلايف الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر.

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