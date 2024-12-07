السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اتفاق مصري قطري على تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو
ads

استقبل الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، الذي تستضيفه العاصمة القطرية "الدوحة" يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.

 النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للدور المُهم والريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في محيطها العالمي والإقليمي، في ضوء التطورات الحالية التي يشهدها الإقليم.

وأكد أمير دولة قطر أهمية التعاون المصري-القطري المُشترك وتكاتف البلدين الشقيقين في مواجهة التطورات الإقليمية الحالية.

كما أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرصه على استمرار فتح قنوات اتصال دائمة مع الدولة المصرية.

انعقاد قمة العشرين 

وأشار أمير دولة قطر إلى مقابلته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، على هامش انعقاد قمة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، حيث تباحثا حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تعزيز التعاون بين البلدين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأشار تميم بن حمد آل ثاني إلى زيارة رئيس الوزراء القطري الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه الزيارة واستكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه أمير دولة قطر، ورغبته الجادة لتعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية المصرية-القطرية خلال المرحلة الأخيرة على شتى الأصعدة؛ السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

المشاورات المصرية القطرية في مختلف المجالات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار المشاورات مع فرق العمل من الحكومة القطرية لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس وزراء قطر إلى مصر نهاية شهر نوفمبر الماضي، مُعربًا عن تطلعه إلى تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها مع الجانب القطري في أقرب وقت ممكن.

واتفق "مدبولى" مع ما تم طرحه بشأن أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فى مختلف الملفات المطروحة على الساحة فى هذه المرحلة، بما يسهم فى تحقيق مصلحة البلدين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قطر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة منتدى الدوحة

مواد متعلقة

أمير قطر يستقبل مدبولي على هامش منتدى الدوحة 2024

مدبولي يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024

تفاصيل لقاءات واجتماعات رئيس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، سداد مستحقات شركات الأدوية، يتفقد أعمال محطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة

بقدرة 3000 ميجاوات، كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي (صور)

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر

مدبولي يؤكد دعم مصر المستمر للبنان في إعادة الإعمار والتحديات الاقتصادية

مجلس الوزراء يوافق على تطوير هضبة الأهرام.. وإعادة تخطيط مناطق عزبة الصفيح وأجزاء من الجيزة.. ويعتمد تعديلات معايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية

مجلس الوزراء: أسبقية كراسة الشروط لا تمنح أولوية ولا وسطاء في تخصيص وحدات الإسكان

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

وزارة الدفاع السورية تبدأ الانسحاب من أكبر المطارات العسكرية

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024

ماذا كتب الرئيس السيسي في دفتر كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي؟

سكاي سبورتس: ليفربول يقترب من تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين

بعد الزيادة الأخيرة، كل ما تود معرفته عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة

1580 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

ماذا يحدث لأهل النار حين يريدون الخروج منها؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية