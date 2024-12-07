والدة طالب إمبابة المقتول على يد أصدقائه تروي تفاصيل مأساوية

شهدت منطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، جريمة قتل بشكل مأساوي لطالب ثانوي، ربطه صديقاه بحبل، وتعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة.

المتهمان بررا جريمتهما على هذا النحو: “كنا بنصور مشاهد لفيديوهات عنف للتيك توك، والمجني عليه هو اللي طلب مننا نربطه بالحبل علشان يبان إنها مشاهد حقيقية”.

محرر “فيتو” في مكان الجريمة

محرر “فيتو” انتقل إلى مكان الجريمة للوقوف على ملابسات وتفاصيل الجريمة.

والتقى محرر “فيتو”، بأسرة مصطفى المجني عليه، واستهلت والدة المجني عليه حديثها قائلة: إن أصدقاء ابنها بعد ارتكاب جريمتهم قاموا بفتح هاتفه أثناء اتصالها به.

وأضافت والدة المجنى عليها فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”: “سمعتهم بيقولوا لبعض.. الواد مات خلاص”.

وتابعت والدة المجني عليه، أنها أخبرت والده بما حدث، لكنها لم تستسلم وحاولت الاطمئنان عليه مرة أخرى لكن محاولتها باءت بالفشل.

قيدوه على كرسى حديدى لساعات داخل مخزن مظلم

وأردفت والدة المجني عليه؛ «مصطفى» مامتش بسكين، ولم يُدهس بسيارة، لكنه مات بعد أن تم تقييده على كرسى حديدى لساعات داخل مخزن مظلم فى منطقة إمبابة بالجيزة، كجزء من سيناريو كوميدي ولقطات مصورة لإذاعتها على تطبيق تيك توك فتحولت إلى كارثة.

وروت الأم والدموع تتساقط من عينيها: "ابني كان بيستنجد فى الضلمة، وهو بيحاول يفك نفسه من الحبل اللي أصحابه قيدوه بيه، لكنه سقط على الأرض بكامل وزنه، متسببًا فى كسر نخاعه الشوكى، وهو ما أدى إلى مصرعه.

وتابعت الأم المكلومة: كاميرات المراقبة فى المنطقة كشفت الحكاية.. مصطفي ابني كان قاعد على الكرسى، مقيدًا وعاجزًا عن الحركة، كان بيحاول فك نفسه، بينما يدخل «محمود» و«إياد» أصحابه، إلى المخزن ويخرجان، يضحكان ويستفزانه بعبارات مثل: «لو راجل فك نفسك».

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

عثروا على جثة طالب في الصف الأول الثانوي

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن بقيادة مدير قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثة “مصطفى ش.” 15 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي، ويظهر على يديه وقدميه آثار احمرار، بالإضافة إلى علامات صفعات وسحجات على وجهه.

أظهرت التحريات أن صديقيه؛ “إياد م.” 15 عامًا، و"محمود ش." 15 عامًا، هما من ارتكبا الواقعة أثناء وصلة مزاح، حيث كبلا يديه وقدميه بحبل داخل محل الفراشة، ثم اعتديا عليه بالصفع على وجهه وتركاه في المحل.

عندما حاول الضحية فك قيوده، سقط على الأرض وتوفي على الفور، وعند عودتهما اكتشفا سقوطه ففكا قيوده ونقلاه إلى المستشفى، لكنه وصل ميتا.

وتم القبض على المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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