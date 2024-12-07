من مؤبد لـ 5 سنوات، جنايات المحلة تخفف عقوبة المتهم بقتل زوجته الحامل

قضت محكمة جنايات مستأنف المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية بتخفيف عقوبة المتهم بقتل زوجته الحامل بأكثر من 40 طعنة، للسجن ٥ سنوات بعد أن صدر قرار بإدانة المتهم بالسجن المؤبد أمام محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة.

معاقبة الزوج المتهم بالمؤبد

كانت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد، رئيس محكمة جنايات المحلة، والمستشار محمد عادل شاهين وعاصم ياسين بكر وأحمد زغلول المنوفي وأمانة قد سر عمرو جمال قد قضت منذ شهور بمعاقبة (سمير ا) المتهم بقتل زوجته الحامل بأكثر من ٤٠ طعنة بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود، بالسجن المؤبد، لإنتفاء ظرف سبق الإصرار أو الترصد.

النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة

استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم كما تم استعراض تقرير الصحة النفسية للمتهم حول مدى سلامة قواه العقلية، وتم الاستماع أيضا لأحد خبراء الطب النفسي.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد، بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل ربة منزل بعدة طعنات متفرقة علي يد زوجها بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.



مقتل ربة منزل تبلغ من العمر 27 عاما

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة سمنود، إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، مقتل ربة منزل تدعي ر ص وتبلغ من العمر27 عاما، حاصلة على ليسانس ألسن، على يد زوجها، ويدعي س و، ويبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في الأعمال الحرة، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام علي إثرها الأخير، بتسديد أكثر من ٤٠ طعنة متفرقة، وذبحها مستخدما سلاح أبيض سكين.



المعاينة الأولية للطب الشرعي

وكشفت المعاينة الأولية للطب الشرعي، أن الزوجة المجني عليها، كانت حامل في الشهور الأولى، ووفاة الجنين بعد إصابته بـ 11 طعنة، وتم ضبط المتهم واقتياده الي ديوان عام المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتم إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.

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