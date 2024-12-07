السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

شقيقة طالب إمبابة المقتول على يد أصدقائه: أخويا قعد في الثلاجة 3 أيام

شقيقة المجني عليه،
شقيقة المجني عليه، فيتو

 شهدت منطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، جريمة قتل طالب ثانوي ربطه صديقاه بحبل، وتعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة.

المتهمان بررا جريمتهما على هذا النحو “كنا بنصور مشاهد لفيديوهات عنف للتيك توك، والمجني عليه هو اللي طلب مننا نربطه بالحبل علشان يبان إنها مشاهد حقيقية”.

محرر “فيتو” انتقل إلى مكان الجريمة للوقوف على ملابسات وتفاصيل الجريمة.

تفاصيل مقتل شاب إمبابة  

والتقى محرر “فيتو”، بأسرة مصطفى المجني عليه، وقالت شقيقته إن صديقي شقيقها أخذا هاتفه بعد مقتله ومسحا واتس اب وتليجرام وفيس بوك ورقميهما ليبعدا الشبهة عنهما.

وتابعت شقيقة المجني عليه: “عندما علمت بالخبر هرعت إلى المستشفى، وعلى الرغم مما علمت به عن وفاة أخي إلا أنني كنت أكذب نفسي حتى وصلت، وأكدت أنها أدركت وقتها بأنها فقدت شقيقها الذي لطالما اعتبرته ابنها لصغر سنة وقربه منها، وحينما رأته داخل ثلاجة الموتى داخل المستشفى وجدت على جسده علامات اعتداء بالوجه والرقبة”.

وأضافت شقيقة المجنى عليه، في حوارها مع "فيتو": “أخويا مضروب فى وشه وصدره وقعد فى الثلاجة ٣ أيام ”. 

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن بقيادة مدير قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثة “مصطفى.ش” 15 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي، ويظهر على يديه وقدميه آثار احمرار، بالإضافة إلى علامات صفعات وسحجات على وجهه.

وأظهرت التحريات أن صديقيه، “إياد.م” 15 عامًا، و"محمود.ش" 15 عامًا، هما من ارتكبا الواقعة أثناء وصلة مزاح، حيث كبلا يديه وقدميه بحبل داخل محل الفراشة، ثم اعتديا عليه بالصفع على وجهه وتركوه في المحل.

عندما حاول الضحية فك قيوده، سقط على الأرض وتوفي على الفور، وعند عودتهما، اكتشفا سقوطه ففكا قيوده ونقلاه إلى المستشفى، لكنه وصل متوفى.

وتم القبض على المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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علي شمال الجيزة ثلاجة الموتى جريمة قتل اللواء محمد الشرقاوي محافظة الجيزة

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