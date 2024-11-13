وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

الوظائف المطلوبة بمديرية التربية والتعليم

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن، وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية والتي تتضمن ما يلي: مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية ومدير عام إدارة اشمون التعليمية ومدير عام إدارة قويسنا التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية , وعن الأوراق المطلوبة تضمنت ما يلي: عدد (2) صورة شخصية وعدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور) كل ملف يحتوى:- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابعة لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة،الرقم القومي،إرفاق عدد 3 تقارير تقويم الأداء سنوية،رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية،المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه،تاريخ التعين،المستوى الوظيفي،المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها،الدورات الحاصل عليها،الجزاءات او التحقيقات او الإحالة للمحاكمة التأديبية

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية , كما تضمنت المستندات المطلوبة تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادات التقدير الحاصل عليها،شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي،بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤدية لذلك،مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسة لتحسين أدائها



خطوات التقديم للوظائف

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وعلى من يرغب شغل إحدى الوظائف التقدم بطلب باسم الوزير المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية.