الكهرباء تقدم نصائح مهمة للمواطنين عن دفايات السيراميك

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين في حال رغبتهم شراء دفاية جديدة خلال فصل الشتاء.

نصائح شراء الدفايات الكهربائية لفصل الشتاء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عدة أنواع من الدفايات ويجب علي المواطن اختيار أفضلها وأقلها استهلاك للكهرباء، وأبرزها الدفايات المشعة ودفايات الزيت ودفايات السيراميك.

مميزات وعيوب الدفايات السيراميك

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن دفايات السيراميك تعد الأكثر شيوعاَ والأكثر مبيعاَ ولها أشكال وأحجام متنوعة ومختلفة، وهي عبارة عن ألواح سيراميك والأمونيوم حينما تمر الكهرباء من خلالها تقوم ألواح الألمونيوم بامتصاص السخونة وبداخلها مروحة، وتقوم بدفع الهواء الساخن إلى الخارج وبالتالي تقوم بتدفئة المكان بأكمله.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن الدفايات السيراميك لها عدة مزايا وأبرزها تدفئة المكان بسرعة وسهولة نقلها من مكان لآخر ويمكن استخدامها في الغرف الصغيرة والصالات والمكاتب، أما فيما يخص أبرز عيوبها فهي ارتفاع استهلاك الكهرباء، فضلا عن كونها مزعجة في بعض الأحيان بسبب المروحة الموجودة بداخلها، وعدم محافظتها علي درجة الحرارة لأطول فترة ممكنة.

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