تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للبرلمان الدنماركي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس البرلمان الدنماركي، كما وقع في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي وتفقد أروقة البرلمان الدنماركي.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة البرلمان الدنماركي ولقاء رئيس البرلمان.

كما أكد الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية الدنماركية قوية، وشهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي إن هناك رغبة متبادلة لتعزيز العلاقات والروابط وبناء جسور التواصل بين الشعبين المصري والدنماركي.

وأضاف الرئيس السيسي أنه لا شك أن التعاون المثمر بين البرلمان المصري والبرلمان الدنماركي سيكون له دور محوري في دعم الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر دولة تؤمن بالديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك ولديها تاريخ ممتد.

وتابع الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والدروس المستفادة.

كما التقى الرئيس السيسي الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارته إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

كما وضع السيسي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.



ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.



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