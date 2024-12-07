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أخبار مصر

افتتاح النسخة الـ31 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية للقرآن الكريم
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افتتحت منذ قليل فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من  المسابقة العالمية للقرآن الكريم  التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت فعاليات المسابقة بتلاوة آيات الذكر الحكيم من خلال القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع.

شهد افتتاح المسابقة حضور جميع القيادات الدينية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلين عن ممثلي الدولة المختلفة.

فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وقدّمت الوزراة أفرعًا جديدة في المسابقة تشمل  حفظ القرآن وتفسيره، إلى جانب وجوه إعرابه وأسباب نزوله، تعزيزًا للفهم الصحيح للنصوص القرآنية ومواجهة الفكر المتطرف.

وبلغت قيمة الجوائز أحد عشر مليون جنيه، ما يجعلها الأعلى في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، تأكيدًا لأهمية هذا الحدث ودعمه المتواصل لخدمة القرآن وأهله.

فروع وشروط  المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تشمل المسابقة الأفرع التالية: 
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن ٣٥ عامًا. 

• الجائزة الأولى: مِليون جنيه.

• الجائزة الثانية: 600 (ستمائة) ألف جنيه. 

• الجائزة الثالثة: 400 (أربعمائة) ألف جنيه. 

 

يشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.
 

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن ٣٠ عامًا.

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائةِ) ألفَ جنيه.

• الجائزة الثانية: 500 (خمسمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الرابعة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الخامسة: 200 (مائتا) ألف جنيه. 

بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 12 عامًا. 

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه. 

• الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه. 

• الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه. 
بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأول ذات القيمة المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.
الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على ٣٥ عامًا، ويشترط ألا يكون قد فاز بالمركز الأول في أي من دورات المسابقة.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.
الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن على 25 عامًا.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول.

الأسرة الأولى: مليون وخمسون ألف جنيه.

الأسرة الثانية: ستمائة ألف جنيه.

الفرع السابع (المستحدث في هذه المسابقة): فرع ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم من خريجي الجامعات بشرط إجادة اللغتين العربية والأجنبية تحدثًا وكتابة في اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها من خلال إجادة المتسابق لفهم معاني القرآن الكريم باللغتين العربية والأجنبية التي يختارها مع اجتيازه الاختبارات المقررة في ذلك تحريريًّا وشفويًّا بالجدارة والكفاءة، في ضوء ترجمات كتاب المنتخب الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشرط ألا يزيد السن عن ٣٥ عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وألا يزيد السن على ٥٠ عامًا لغيرهم، مع إجادة التلاوة فقط. 

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية بقيمة ٧٥٠ (سبعمائة وخمسين) ألف جنيه. 

وجميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.
 

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المسابقة العالمية للقرآن الكريم وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أحمد نعينع العاصمة الادارية

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