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دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

هواء ملوث، فيتو
هواء ملوث، فيتو

 أظهرت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد أن التعرض للهواء الملوث يشكل خطرا على صحة الحوامل والأجنة.

التعرض للهواء الملوث يشكل خطرا على صحة الحوامل والأجنة

 وأشارت مجلة Science Advances إلى أن العلماء في الكلية وأثناء الدراسة قاموا باستخدام تقنيات متطورة لتحليل التغيرات على المستوى الخلوي عند النساء الحوامل، ودرسوا تأثير التعرض للهواء الملوث بجزيئات PM2.5 الدقيقة على صحة المرأة الحامل والجنين، وتأثير هذه الجزيئات على الهستونات، وهي البروتينات التي تتحكم بإفراز السيتوكينات التي تتحكم بالالتهاب بالجسم.

 

التوازن الطبيعي للسيتوكينات في جسم المرأة الحامل

 وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تبين للعلماء أن التعرض لجزيئات PM2.5 يعطل التوازن الطبيعي للسيتوكينات في جسم المرأة الحامل، ما يزيد خطر إصابتها بالالتهابات والأمراض أثناء فترة الحمل.

وأظهرت الدراسة أيضا أن زيادة الالتهابات لدى النساء الحوامل قد تسبب مضاعفات صحية مثل تسمم الحمل، كما قد تؤثر على البنية الجينية للأجنة، وقد تتسبب بتأخر نمو الطفل بعد الولادة.

وبينت دراسات سابقة أيضا أن جزيئات الهواء الملوث التي تستنشقها الأمهات خلال فترة الحمل قد تصل إلى الرحم، وتنتقل عبر مجرى الدم إلى الجنين وتزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد.

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جامعة هارفارد هارفارد صحة الحوامل الأجنة النساء الحوامل الهستونات السيتوكينات

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