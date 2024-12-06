محافظ المنوفية: تحصين 305 آلاف رأس ماشية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم السبت (16) نوفمبر 2024 بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة، موجهًا بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي.

مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بأنه تم تحصين (305) آلاف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن وذلك استكمالًا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية، هذا وقد ناشد مدير مديرية الطب البيطري جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة وتستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

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