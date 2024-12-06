الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية: تحصين 305 آلاف رأس ماشية

تحصين 305 آلاف رأس
تحصين 305 آلاف رأس ماشية

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم السبت (16) نوفمبر 2024 بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة، موجهًا بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي.

 

مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

 وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بأنه تم تحصين (305) آلاف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن وذلك استكمالًا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية، هذا وقد ناشد مدير مديرية الطب البيطري جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

 

أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين

 ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة وتستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحملة القومية الثالثة اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية منوفية

مواد متعلقة

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في المنوفية

ضبط 1600 عبوة دوائية منتهية الصلاحية في المنوفية

إعلام المنوفية تنعى طالبة بالفرقة الثالثة

موعد الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور

الأكثر قراءة

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

الشناوي: مباراة أورلاندو صعبة.. وهدفنا الحصول على الثلاث نقاط‎

سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

رفض ارتداء شارة قوس قزح ويرعى مسجدًا بناه والده.. مواقف في حياة سام مرسي لاعب إبسويتش (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية