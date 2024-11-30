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بعد استثمار إسرائيل فيه، حريق مئات الأفدنة من محصول قصب السكر بإثيوبيا

حريق مئات الأفدنة
حريق مئات الأفدنة من محصول قصب السكر في إثيوبيا، فيتو

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن كارثة جديدة في إثيوبيا، حيث تضررت مئات الأفدنة من الأراضي المخصصة لمحصول قصب السكر في إثيوبيا، في مشروع فينشا بحوض النيل الأزرق، وذلك بسبب الاشتباكات المتكررة في إثيوبيا.

 

تضرر مئات الأفدنة من محصول قصب السكر في إثيوبيا

وأكد هاني إبراهيم أن راديو "وزايما" الإثيوبي ذكر أن النطاقات التي تضررت هي 3 نقاط، بينما رصد مؤشر الحرائق التابع لـ "ناسا" 9 نطاقات تضررت من الحرائق في إثيوبيا، حيث ذكر عمال المصنع أن "قصب السكر الذي كان مزروعًا على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 60 هكتارًا تابعة لمصنع سكر قد دمرته النيران بالكامل".

 

زراعة قصب السكر في إثيوبيا، فيتو
زراعة قصب السكر في إثيوبيا، فيتو

وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم، عن تضرر محصول قصب السكر في إثيوبيا، إن: “نطاق الحرائق التي تضررت منها مئات الأفدنة من الأراضي المخصصة لمحصول قصب السكر في مشروع فينشا بحوض النيل الأزرق في إثيوبيا بمنطقة هورو جودرو ويليجا جراء الاشتباكات والتي تكررت عدة مرات خلال الفترة الماضية”. 

وأشار هاني إبراهيم إلى الحرائق التي طالت مئات الأفدنة في إثيوبيا، فقال: "وفقا لراديو وزايما الإثيوبي أن النطاقات التي تضررت 3 نقاط بينما مؤشر الحرائق التابع لناسا رصد 9 نطاقات ربما لم يتم الإبلاغ عن باقي النطاقات حتى الآن".

 

نيران الاشتباكات تقضي على قصب السكر في إثيوبيا

 وكشف هاني إبراهيم عن نص ما نشره الموقع الإثيوبي، وفقا لراديو "وازيما" الإثيوبي، والذي ذكر أنه “في منطقة أوروميا، منطقة هوروجودرو ويليجا، سمعت من عمال المصنع أن قصب السكر الذي كان مزروعًا على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 60 هكتارًا تابعة لمصنع سكر قد دمرته النيران بالكامل”. 

حريق محصول قصب السكر في إثيوبيا، فيتو
حريق محصول قصب السكر في إثيوبيا، فيتو


وأوضح أن "العمال الذين ذكروا أن قصب السكر مزروع في ثلاثة أماكن مختلفة، ذكروا أن الحادث وقع يوم أمس حوالي الساعة 6:30 مساءً".

وأكد أنه "بالإضافة إلى قصب السكر، قالت مصادر لوازيما إن آلة تابعة لمصنع السكر تصل قيمتها إلى 40 مليون بر احترقت في الحريق، وأشار العمال إلى أن السيطرة الكاملة على الحريق استغرقت أكثر من ست ساعات، وتمكنوا من إخماده حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر".

كما أكد راديو إثيوبيا أنه "في الماضي، هاجم المسلحون العاملون في المنطقة بشكل متكرر مزرعة قصب السكر، ولم يعرف بعد سبب الحادث الحالي رسميًا".

 

أكبر 9 مشروعات لقصب السكر في إثيوبيا

وقال الباحث هاني إبراهيم في تدوينة سابقة بالفيس بوك إن "أكبر 9 مشروعات لقصب السكر في إثيوبيا، وهو المحصول الأكثر استهلاكًا في المياه، وعلى الأقل 165 آلاف هكتار، أي حوالي 400 ألف فدان مزروعة قصب سكر في إثيوبيا حتى عام 2022".

حريق مئات الأفدنة من محصول قصب السكر، فيتو
حريق مئات الأفدنة من محصول قصب السكر، فيتو

وأشار هاني إبراهيم إلى أن "137 ألف فدان في حوض النيل الأزرق "تضرر مصر والسودان"، 100 ألف فدان على الأقل في حوض نهر أومو "تضرر كينيا " ومستهدف 240 ألف فدان، ومخطط أن ترتفع المساحة في مشروع تانا بيلس "حوض النيل الأزرق" من 48 ألف فدان إلى 180 ألف فدان".

وأكد أن "إجمالي المستهدف في اثيوبيا من التوسع في زراعة قصب السكر 1.4 مليون هكتار حوالي 3.3 مليون فدان على الأقل".

وكشف موقع (E N A) الإثيوبي أن مجموعة صناعة السكر الإثيوبية تبذل جهودًا كبيرة لاستبدال طلب البلاد بالكامل على السكر بالإنتاج المحلي في السنوات الخمس المقبلة، حيث تخطط إثيوبيا لزيادة إنتاج السكر من 3.6 مليون طن حاليًا إلى 13 مليون طن في السنوات المقبلة.

وقال ريتا ديميكي، رئيس العلاقات العامة والمشاركة في مجموعة صناعة السكر الأثيوبية لوكالة الأنباء الإثيوبية إلى وجود ثمانية مصانع سكر في إثيوبيا، وهذه المصانع تعمل على إنتاج أكثر من 12 مليون طن من السكر سنويًا في السنوات المقبلة.

 

إسرائيل تستثمر في زراعة قصب السكر بإثيوبيا

كما كشفت شبكة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، إن بنك هابوعليم واحدًا من أهم أكبر البنوك الإسرائيلية يضخ 200 مليون دولارً استثمارات زراعية في إثيوبيا لزراعة العديد من الأفدنة بقصب السكر.

إسرائيل تستثمر في زراعة قصب السكر في إثيوبيا، فيتو
إسرائيل تستثمر في زراعة قصب السكر في إثيوبيا، فيتو

ويشرف بنك هابو عليم الإسرائيلي على مشروع زراعة قصب السكر في إثيوبيا، لصالح شركة "نتافيم"،  والمعروف أن إسرائيل تنتهج سياسة الزراعة في الدول الخارجية في دول إفريقيا وخاصة إثيوبيا. 
 

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