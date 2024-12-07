تفاصيل التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية

تفتتح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 1500 ميجاوات الصيف المقبل 2025، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية من المشروع في النصف الثاني من 2025.

افتتاح مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات، من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالي الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها.

وطالب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.

الدورة الخامسة عشرة ل لمجلس الوزاري العربي للكهرباء

وتستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الأحد ولمدة يومين، أعمال الدورة الخامسة عشرة لـالمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

توقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء

وتحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظرًا لأنها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربي شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.

ويشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحالية والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية، ويجرى التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا في الإنجاز على مدار السنوات الماضية.

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