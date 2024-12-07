عرض فيلم الأمريكي here في المركز الروسي الليلة

يعرض الفيلم الأمريكي "here" للنجم توم هانكس، والمخرج روبرت زيميكس، اليوم السبت، فى تمام الساعة السابعة مساء، في المركز الروسي، بالتعاون مع جمعية الفيلم الذي يرأسها مدير التصوير محمود عبدالسميع ومن المقرر أن تقديم الفيلم الأمريكي الناقدة صفاء عبد الرازق.

قصة فيلم here لـ توم هانكس

تدور أحداث الفيلم "هير" لـ توم هانكس في إطار من الدراما، يتنقل العمل وسط العديد من العائلات ويسافر عبر مختلف الأجيال، ويلقي نظرة على الطبيعة الإنسانية والعلاقات التي تربط أفراد العائلة ببعضهم البعض.

الجدير بالذكر أن فيلم "here" عرض فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 45، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

الفيلم كتابة وإخراج روبرت زيميكس الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل مخرج" عن فيلم "Forrest Gump" عام 1995.

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