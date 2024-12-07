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أخبار مصر

السيسي يلتقي اليوم رئيسي وزراء وبرلمان الدنمارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يواصل  الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم في الدنمارك حيث يلتقي رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس البرلمان الدنماركي.

وقال الرئيس السيسي خلال العشاء الرسمي الذي دعا إليه "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس المصري: إنني على ثقة، من أن الروح التي سادت اجتماعاتنا اليوم، ستستمر في محادثاتي المرتقبة غدًا، مع السيدة رئيسة الوزراء، ومع رئيس البرلمان مما يؤكد التزام بلدينا، بتعزيز علاقاتهما الثنائية، كشركاء إستراتيجيين.

الرئيس السيسي يلتقي ملك الدنمارك

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الدنمارك الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الرئيس إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

كما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.
 

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