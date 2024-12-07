السيسي يشارك بالعشاء الرسمي لملك الدنمارك، ويؤكد: الأهداف المشتركة التي تجمع البلدين فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بمختلف المجالات.. ويدعو الملك لزيارة مصر وافتتاح المتحف الكبير

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العشاء الرسمي الذي دعا إليه جلالة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس السيسي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، وفي ما يلي نص كلمة الرئيس خلال العشاء الرسمي:

اسمحوا لى أن أعبر لكم، عن خالص الشكر والعرفان، على الاستقبال الرفيع والضيافة المميزة، منذ لحظة وصولي إلى مملكة الدنمارك الصديقة.. في أول زيارة لرئيس مصري إلى هذا البلد العريق.

كما أغتنم هذه الفرصة، لأقدم أطيب التمنيات لجلالة الملكة مارجريت الثانية، بدوام الصحة والسلامة.. وأتمنى لكم جميعًا، عيد ميلاد مجيد.. وللعالم بأسرة، عامًا جديدًا سعيدًا.

السيسي: الأهداف المشتركة التي تجمعنا فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

إن الأهداف المشتركة التي تجمعنا اليوم، تمثل جسرًا مهمًّا، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين.. وهي فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وصولًا إلى الآفاق الإستراتيجية التي نصبو إليها.

وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، يتعين علينا تحمل مسؤولية مشتركة، في نشر قيم ومبادئ العدالة والسلام، والمساواة والتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والثقافات، ونبذ الحروب والعنف والكراهية.

السيسي: نوقع على إعلان يرفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية

وقد كان من الطبيعي، أن تكون مملكة الدنمارك، هي المحطة الأولى فى جولتي في شمال أوروبا..تمامًا كما اختارت الدنمارك مصر، لتكون مدخلها إلى القارة الإفريقية.. وذلك في إطار إستراتيجيتها للتعاون مع الدول الإفريقية.

ولا شك أن زيارتي إلى الدنمارك، تأتى فى وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية، نموا ملحوظا فى مجالات التعاون المتعددة.. فضلًا عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونتطلع إلى أن يتوج ذلك بالتوقيع غدًا، على إعلان يرفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية.

إن إطلاق مجلس الأعمال "المصري - الدنماركي" اليوم، والتوافق الذي ساد محادثاتي مع جلالتكم، ومع الرؤساء التنفيذيين، لأكبر الشركات الدنماركية العاملة في مصر.. يعكس قناعة راسخة، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص فى المجال الاقتصادي والاستثماري، في ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك.

وإنني على ثقة، من أن الروح التي سادت اجتماعاتنا اليوم، ستستمر في محادثاتي المرتقبة غدًا، مع السيدة رئيسة الوزراء، ومع رئيس البرلمان.. مما يؤكد التزام بلدينا، بتعزيز علاقاتهما الثنائية، كشركاء إستراتيجيين.

أعلم يقينا أنكما من محبي الثقافة المصرية.. لذلك فإنه لمن دواعي سروري، أن أدعوكم لزيارة مصر، لنحتفل معا بافتتاح المتحف المصري الكبير.. أكبر متحف مخصص لواحدة من أقدم الحضارات في التاريخ، وهي الحضارة المصرية.



وفي ختام كلمتي، يسرني أن أعبر لكم، عن أصدق التمنيات بدوام الخير والأمن والسلام والتنمية، لشعب الدنمارك الصديق.

كما أود أن أكرر شكري وتقديري على كرم ضيافتكم وحسن استضافتكم.. وأؤكد تطلعي، لاستقبال جلالتكم وجلالة الملكة، في مصر في المستقبل القريب.. لنواصل جهودنا من أجل تعميق أواصر التعاون، والتنسيق بين بلدينا الصديقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.