الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بسوهاج (صور)

حادث
حادث

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، من قرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق، وتم نقل الجثث إلى مستشفى دار السلام، والمصابين إلى المستشفى  الجامعي. 

وحصلت فيتو على أول صور للمتوفين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج.

 

وكان اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى  بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الفاروقية أمام قرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام كانت متوجهة إلى قنا.

والضحايا هم: عبير سليمان محمد وزيري ٤٨ عاما، وزياد أحمد سليمان ٨ سنوات، وأحمد سليمان محمد وزيري ٣٨ عاما، ومحمد سليمان محمد وزيري ٥٥ عاما، وإسلام عفيفي سليمان ٢٧ عاما، وتم إيداعهم بثلاجة مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب كل من ياسر خلف عبد الله ٤٥ عاما مصابا كسر مضاعف بالزراع الايسر وعفيفي سليمان محمد ٥٤ عاما مصابا قطع بالأذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد احمد تغيان ٥٤ عاما مصابا مصابا كسر بالزراع الأيمن وكدمات متفرقة وهدى أحمد تغيان٤٠ عاما مصابا بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع تم تحويلهم سوهاج الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابناء عمومة انقلاب سيارة ميكروباص ضحايا سيارة ميكروباص وقوع حادث

مواد متعلقة

إصابة صاحب مطعم بسلاح أبيض على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية في سوهاج

جامعة سوهاج تنظم ملتقى "علوم الرياضة في الجمهورية الجديدة"

الأكثر قراءة

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

تفاصيل زيارة قرينة الرئيس السيسي سلطنة عمان (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

هل تخلت روسيا عن الأسد، تقرير لوكالة بلومبرج يكشف عن مفاجأة في سوريا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

منوعات

المزيد

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهمية الدعاء وجهاد النفس وكيفية قبول التوبة

«ما كذب الفؤاد ما رأى»، هل كلمة الفؤاد تعني القلب فقط؟

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

المزيد
الجريدة الرسمية