مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بسوهاج (صور)

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، من قرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق، وتم نقل الجثث إلى مستشفى دار السلام، والمصابين إلى المستشفى الجامعي.

وحصلت فيتو على أول صور للمتوفين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الفاروقية أمام قرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام كانت متوجهة إلى قنا.

والضحايا هم: عبير سليمان محمد وزيري ٤٨ عاما، وزياد أحمد سليمان ٨ سنوات، وأحمد سليمان محمد وزيري ٣٨ عاما، ومحمد سليمان محمد وزيري ٥٥ عاما، وإسلام عفيفي سليمان ٢٧ عاما، وتم إيداعهم بثلاجة مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب كل من ياسر خلف عبد الله ٤٥ عاما مصابا كسر مضاعف بالزراع الايسر وعفيفي سليمان محمد ٥٤ عاما مصابا قطع بالأذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد احمد تغيان ٥٤ عاما مصابا مصابا كسر بالزراع الأيمن وكدمات متفرقة وهدى أحمد تغيان٤٠ عاما مصابا بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع تم تحويلهم سوهاج الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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