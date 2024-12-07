بيومي فؤاد يحاول النصب على ليلى علوى في فيلم المستريحة

قررت الشركة المنتجة طرح فيلم “المستريحة” الذى تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى بدور العرض السينمائية يوم 1 يناير 2025، ليكون أول الأفلام التي يتم طرحها بداية العام.



وتلعب خلاله ليلى علوي شخصية نصابة تسمي "شاهيناز المرعشلي" التي تقوم بأعمال نصب كبيرة وتهرب خارج البلاد، وتقرر العودة لمصر مرة أخرى لتقوم بأكبر عملية نصب في تاريخها، ولكنها تكتشف أن أحد الأشخاص قام بالنصب عليها ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.



تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب ليلى علوي، عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل.

بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم: مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

ليلى علوي، فيتو

فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

بيومي فؤاد، فيتو

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