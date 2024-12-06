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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال فيلم اللايت كوميدي"المستريحة"

المستريحة، فيتو
المستريحة، فيتو

كشفت الشركة المنتجة لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ “المستريحة” عن اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي، حيث إنه من المقرر عرض الفيلم في الأول من شهر يناير ٢٠٢٥.

تفاصيل فيلم المستريحة 

تدور أحداث فيلم المستريحة  في إطار اجتماعي لايت كوميدي وتمثل فيه ليلى علوي شخصية زعيمة عصابة، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل.

 بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا، ومن المتوقع أن يحظى العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

ويأتي فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

 

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إخراج عمرو صلاح أحمد سعد عمرو عبد الجليل عمرو صلاح فيلم المستريحة عمرو وهبة موعد نور قدري مصطفي غريب

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