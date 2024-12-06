أسعار السلع والمنتجات داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور)

تفقد علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية سير العمل بـ “سوق اليوم الواحد”، المقام في منطقة إمبابة، اليوم الجمعة.

كما تفقد "ناجي" المعروضات داخل سوق اليوم الواحد من الصناعات الغذائية والخضروات وغيرها من السلع، وحرص على أن تكون الأسعار في متناول المواطن البسيط.

وترصد “فيتو” أسعار السلع والمنتجات داخل سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة.

محافظ الجيزة يتابع انتظام سوق اليوم الواحد بإمبابة

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة حيث توافدت سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة صباح اليوم استعدادا لاستقبال المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن سوق اليوم الواحد شهد توافد كبير من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك فور فتحه نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

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