الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار السلع والمنتجات داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور)

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
ads

 تفقد علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية سير العمل بـ “سوق اليوم الواحد”، المقام في منطقة إمبابة، اليوم الجمعة.

كما تفقد "ناجي" المعروضات داخل سوق اليوم الواحد من الصناعات الغذائية والخضروات وغيرها من السلع، وحرص على أن تكون الأسعار في متناول المواطن البسيط. 

وترصد “فيتو” أسعار السلع والمنتجات داخل سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة. 

 

محافظ الجيزة يتابع انتظام  سوق اليوم الواحد بإمبابة  

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة حيث توافدت سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة صباح اليوم استعدادا لاستقبال المواطنين. 

 

 وأشار المهندس عادل النجار إلى أن سوق اليوم الواحد شهد توافد كبير من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك فور فتحه نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.  

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم. 

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوق اليوم الواحد سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة محافظ الجيزة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعار السلع والمنتجات داخل سوق اليوم الواحد

مواد متعلقة

سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدًا الجمعة (صور)

إقبال المواطنين على سوق اليوم الواحد بمحطة الرمل في الإسكندرية (صور)

صرف السلع التموينية لأول مرة داخل سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمنطقة سيدى جابر (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 6 ديسمبر 2024

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

الأهلي يكتسح بيراميدز بسداسية في دوري السيدات (صور)

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

قوات قسد تسيطر على مدينة دير الزور بعد انسحاب الجيش السوري منها

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

قرار عاجل من الأردن بعد تصاعد المعارك في سوريا

أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

منوعات

المزيد

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خطوات تفصل محمد صلاح عن بيكهام.. أفضل صُناع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الدين في جوهره شعور بالمسئولية تجاه الخالق والمخلوق (فيديو)

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

المزيد
الجريدة الرسمية