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رياضة

في فندق الإقامة، 5 صور ترصد مران الزمالك الأول في نيجيريا

مران الزمالك الأول
مران الزمالك الأول في نيجيريا،فيتو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريبات خفيفة مساء أمس الجمعة داخل فندق الإقامة بمدينة أويو النيجيرية، عقب وصول البعثة  إلى نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية واستشفائية داخل إحدى الصالات المخصصة بفندق الإقامة. 

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين لتدريبات خفيفة في فندق الإقامة، بسبب رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى نيجيريا والتي استغرقت ما يقرب من 8 ساعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات. 

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

 

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

 

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في مباراة إنيمبا. 

الزمالك 
الزمالك، فيتو

فوز الزمالك على غزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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