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رياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد كلاسيكو الاتحاد والنصر

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد كلاسيكو الاتحاد والنصر

نجح الثنائي كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو لاعبا فريقي الاتحاد والنصر، في رفع رصيدهما التهديفي في جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي.

وتساوي الثنائي بنزيما وكريستيانو رونالدو في عدد الأهداف، ويحلان في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد كلاسيكو الاتحاد والنصر.


وحقق الاتحاد الفوز علي النصر، 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري.


وسجل كريم بنزيما لاعب الاتحاد هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 55، بعد تمريرة من مهند الشنقيطي قابلها بنزيما بتسديدة سكنت الشباك.

وبعد مرور دقيقتين سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف النصر الوحيد بعد تمريرة من أنخيلو جابرييل قابلها رونالدو بتسديدة داخل الشباك.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد كلاسيكو الاتحاد والنصر 


1- ميتروفيتش - الهلال - 13 هدفًا.

2- كريستيانو رونالدو - النصر - 10 أهداف.

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 10 أهداف.

3- جورج نكودو - ضمك - 8 أهداف.

4- جوليان كوينونيس - القادسية - 7 أهداف.

4- حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.

4- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

5- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

5- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

5- أوباميانج - القادسية - 6 أهداف.

5- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.

5- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 5 أهداف.

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