السبت 07 ديسمبر 2024
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اقتصاد

انخفاض أسعار 8 أنواع من السمك اليوم السبت في الأسواق

اسعار السمك
اسعار السمك

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك اليوم السبت في أسواق التجزئة تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض بعض الأنواع وارتفاع أخرى، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر السمك والمأكولات البحرية في أسواق التجزئة 

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ في السطور الأتية: 

 

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سعر السمك

انخفاض سعر الجمبري وسط في الأسواق

سجلت أسعار جمبري وسط انخفاضًا قيمته 26.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الجمبري وسط نحو 212.5  جنيه، وتراوحت اسعار الجمبري وسط اليوم ما بين 150 جنيهًا إلى 350 جنيهًا للكيلو.

 

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سعر الجمبري 

انخفاض سعر الماكريل مجمد في الأسواق

سجلت  أسعار ماكريل مجمد انخفاضًا قيمته جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الماكريل مجمد نحو 95.9  جنيه، وتراوحت اسعار الماكريل مجمد اليوم ما بين 80 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السمك

انخفاض سعر المكرونة سويسي في الأسواق

سجلت أسعار مكرونة سويسي انخفاضًا قيمته 24 جنيها في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو مكرونة سويسي نحو 84.7  جنيه، وتراوحت اسعار المكرونة سويسي اليوم ما بين 50 جنيهًا إلى 125 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر السردين مجمد في الأسواق

سجلت  أسعار السردين مجمد انخفاضًا قيمته 37 جنيها في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السردين مجمد نحو 77.5 جنيه، وتراوحت اسعار السردين مجمد اليوم ما بين 50 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السمك اليوم

ارتفاع سعر الجمبري الجامبو في الأسواق

سجلت أسعار جمبري الجامبو ارتفاعًا قيمته 80 جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الجمبري جامبو نحو 523 جنيهًا، وتراوحت أسعار الجمبري جامبو اليوم ما بين 380 جنيهًا إلى 600 جنيه للكيلو.

ارتفاع سعر السبيط في الأسواق

سجلت أسعار سبيط ارتفاعًا قيمته 11.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السبيط نحو 283.6 جنيه، وتراوحت اسعار السبيط اليوم ما بين 200 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السمك

انخفاض سعر البلطي ممتاز في الأسواق

سجلت أسعار السمك البلطي ممتاز انخفاضًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البلطي ممتاز نحو 95.6 جنيه، وتراوحت اسعار البلطي ممتاز اليوم ما بين 70 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر البوري ممتاز في الأسواق

سجلت أسعار السمك البوري ممتاز ارتفاعًا قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البوري ممتاز نحو 171.1  جنيه، وتراوحت اسعار البوري ممتاز اليوم ما بين 120 جنيهًا إلى 200 جنيه للكيلو.

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سعر السمك اليوم

ارتفاع سعر البوري وسط في الأسواق

سجلت أسعار البوري وسط ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البوري وسط نحو 146.9 جنيه، وتراوحت اسعار البوري وسط اليوم ما بين 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر القراميط في الأسواق

سجلت أسعار القراميط ارتفاعًا قيمته 2.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو القراميط نحو 60  جنيهًا، وتراوحت اسعار القراميط اليوم ما بين 25 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو.

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سعر السمك اليوم

ارتفاع سعر السردين في الأسواق

سجلت أسعار السردين ارتفاعًا قيمته 2.5  جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السردين نحو 90.2  جنيه، وتراوحت اسعار السردين اليوم ما بين 55 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر البلطي وسط في الأسواق

سجلت أسعار البلطي وسط انخفاضًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البلطي وسط نحو 84.1 جنيه، وتراوحت اسعار البلطي وسط اليوم ما بين 55 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

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أسعار السمك اليوم

انخفاض سعر الدنيس في الأسواق

سجلت أسعار الدنيس انخفاضًا قيمته 33 جنيها في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدنيس نحو 191.6 جنيه، وتراوحت اسعار الدنيس اليوم ما بين 160 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

انخفاض سعر البياض وسط في الأسواق

سجلت أسعار البياض وسط انخفاضًا قيمته 15.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البوري ممتاز نحو 101.9 جنيه، وتراوحت اسعار البوري ممتاز اليوم ما بين 85 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

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