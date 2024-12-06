زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

فجرت زوجة مغربية شابة مفاجأة أمام السلطات المختصة، إذ تقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه زوجها باغتصابها قبل أن يعقد قرانه عليها لاحقا، مؤكدة أنه لفق لها العديد من الاتهامات حين اتسعت هوة الخلافات والنزاعات بينهما.

مغربية تتهم زوجها بالاغتصاب

وقدمت الزوجة، التي كانت ترافقها إحدى قريباتها، شكوى لدى النيابة العامة بـ الدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق فيما طالها من جرائم من طرف المشكو في حقه.

وبحسب تقارير صحفية محلية، قالت إنها كانت على علاقة بشاب استدرجها إلى شقته، واعتدي عليها بعدما أوهمها بنيته الزواج منها.

وأفادت صاحبة الدعوى أن الطرف الآخر تقدم لخطبتها من والدتها، وذلك من أجل التغطية على الجريمة التي ارتكبها فى حقها.

تهرب الزوج من الحاجات الاسرية

وأوضحت أنه تزوجها بالفعل، لكن مع توالي الأيام، بدأ الشاب يتهرب من مسؤوليته كزوج، ويرفض توفير الحاجيات اليومية للأسرة أو الإنفاق على البيت.

وبعد مرور فترة قصيرة، تم تقديم شكوى ضدها من طرف والد زوجها، بدعوى سرقة مبلغ مالي، ليتم الزج بها في السجن ظلما، حيث كانت الأدلة ملفقة، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنها بريئة من المنسوب إليها، مشددة على أن الزوج كان يستقوي بنفوذ عائلته وعلاقاته في المغرب.

وأضافت أنه كان يهددها بشكل مستمر، فضلا عن ممارسته الضغوط على والدتها للمصادقة على طلاق اتفاقي من أجل التنازل عن الدعوى القضائية التي أقامها والده ضدها.

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