ذكرى وفاته، محمد النفس الزكية، حفيد النبي الذي كتب التاريخ بدمائه

محمد النفس الزكية، أحد أعلام آل البيت وأحد أبرز الثائرين في التاريخ الإسلامي، هو شخصية جمعت بين النسب النبوي الكريم والروح الثورية التي لا تخضع للظلم، وفي ذكرى وفاته اليوم تتجدد الأسئلة حول حياته ونضاله، وكيف صار رمزًا للمقاومة والعدل في مرحلة صاخبة من التاريخ الإسلامي.

من هو محمد النفس الزكية؟

الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، المعروف بالنفس الزكية، ولد عام 100 هـ (718م) في المدينة المنورة، حيث ينتمي إلى بيت النبوة مباشرةً، فهو حفيد الإمام الحسن بن علي وتميز منذ صغره بالعلم والورع، وكان محط احترام كبير بين الناس في المدينة ومكة لنسبه وأخلاقه، ونال لقب "النفس الزكية" لما عُرف به من طهارة القلب، ونقاء السريرة، ورفضه القاطع للظلم والطغيان.

محطات فاصلة في حياة محمد النفس الزكية

مع تصاعد الاستياء الشعبي من حكم بني العباس، توافقت كلمة الكثير من المسلمين على الإمام محمد النفس الزكية كبديل شرعي للحكم، حيث كان يعتبره أتباعه الإمام المستحق، نظير نسبه وشخصيته القيادية.

ورفض الإمام النفس الزكية بيعة العباسيين، وأعلن ثورته ضد الخليفة المنصور عام 145 هـ، واستند في دعوته إلى إعادة الحكم إلى آل البيت وإقامة العدل، وبعد إعلان الثورة، سيطر على المدينة المنورة وأقام فيها نظام حكم شعبي يدعو للعدل، واستقطب دعمًا واسعًا من القبائل والأعيان.

لكن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور واجه الثورة ضده بكل قوة، فأرسل جيشًا بقيادة عيسى بن موسى، الذي نجح في محاصرة المدينة وإسقاطها في معركة فاصلة عام 145 هـ، وقُتل الإمام محمد النفس الزكية في منطقة أبواء قرب المدينة المنورة، حيث قاتل حتى الرمق الأخير وكانت وفاته صدمة كبيرة لأتباعه، ليس فقط بسبب هزيمته، ولكن لما مثله من رمزٍ للأمل في تغيير واقع مظلم.

ماذا دوَّن التاريخ الإسلامي عن الإمام النفس الزكية؟

تعامل التاريخ الإسلامي مع الإمام النفس الزكية برؤية مزدوجة، من جهة، وثّق المؤرخون محاولاته كجزء من سلسلة الثورات التي قادها آل البيت لاسترداد حقوقهم الشرعية، ومن جهة أخرى، رُوّج في المصادر العباسية باعتباره "خارجًا على الدولة"، في محاولة لتقليل تأثيره.

ومع ذلك، بقي اسمه محفورًا في ذاكرة الأمة، كرمز للمقاومة ضد الظلم حتى إن الكثيرين رأوا فيه نموذجًا للثائر الشريف الذي ضحى بحياته من أجل مبادئ العدل كما أعاد الإمام للنسب النبوي مكانته الرمزية في قلوب المسلمين، كخط يعبر عن طهارة الرسالة وأصالتها.

ويمكن القول أن الإمام محمد النفس الزكية ليس مجرد شخصية تاريخية؛ بل هو رمز للثورة على الظلم والاستبداد، إذ على الرغم من قصر حياته ونهايتها الدامية، فإن سيرته تعكس قوة الحق في مواجهة الباطل، مهما كان الثمن، وفي ذكرى وفاته، تبقى حياته مصدر إلهام لكل من يسعى للعدل والكرامة في أوقات المحن.

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