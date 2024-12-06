الجمعة 06 ديسمبر 2024
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سياسة

سمير فرج: الوضع في سوريا يشكل خطورة على المنطقة

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، فيتو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي: إن الوضع في سوريا يشكل خطورة على المنطقة، لافتا إلى أن الإرهاب من الممكن أن يستولي على الحكم في سوريا.

وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ"فيتو": أن داعش بدأ في النشاط هناك، وكذلك جماعة النصرة المجرمة دوليا، وهناك مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد الجماعة، موضحا أن الأمر سيئ فيما يخص عودة الإرهاب مرة أخرى.

وتابع فرج، أن الوضع بالفعل خطر على المنطقة ودائما أردد أن ما يحدث في منطقة يؤثر على الأخرى، مشيرا إلى أن مصر خسرت اقتصاديا بسبب هذه الأحداث، وقناة السويس خسرت ٦ مليارات، خاصة أن الإرهاب يضرب السياحة والاستثمار وغيره.

تطورات الوضع في سوريا 

وأعلنت الجماعات المسلحة في سوريا، اليوم الجمعة، تأسيس "غرفة عمليات الجنوب" في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي سوريا.

الجماعات السورية تؤسس غرفة عمليات الجنوب

وفي أول بيان لغرفة العمليات، أكدت ضمان أمن الحدود الجنوبية لسوريا، والعمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.

وشهدت محافظة درعا -في وقت سابق اليوم- اشتباكات بين جيش النظام وفصائل المعارضة، تمكنت خلالها الأخيرة من السيطرة على مدن: بصرى الحرير، وجاسم، والحراك، وطفسن وأيضا بلدات: سملين، والمسيفرة، والصورة، والغارية الشرقية، والكرك، وناحتة، والجيزة، وأم ولد.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري، اليوم الجمعة، بوجود تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

تصاعد المعارك في سوريا

وقال المرصد السوري، صباح اليوم الجمعة، إن هناك تقدما كبيرا للفصائل المسلحة نحو مدينة حمص.وبحسب شبكة «العربية»، أضاف المرصد السوري: "الفصائل المسلحة على بعد نحو 5 كلم من مدينة حمص".

ووفقا لمصادر العربية، فقد دخلت الفصائل السورية المسلحة مدينتي تبليسة والرستن بريف حمص.

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