الجمعة 06 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الدنماركي، ويلتقي عددا من الشركات الدنماركية

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الدنماركي، والذي عقد في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدنمارك.

وافتتح أعمال المنتدى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، وقد قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم عرض تقديمي حول بيئة ومناخ الأعمال في مصر وجهود الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت بناء مدن جديدة وإقامة شبكة طرق بمواصفات عالمية فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتي جعلت مناخ الأعمال في مصر أكثر جذبا للاستثمار.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على إجراء المزيد من الإصلاحات لتهيئة المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى السوق المصري خاصة في ضوء نجاح العديد من الشركات الدنماركية في السوق المصري كشركة ميرسك.

وأكد أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات الاستثمارية، والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز، والذي يعد بوابة لقارة أفريقيا والشرق الأوسط وانخفاض أسعار الطاقة وهو تحديدا ما يحتاجه المستثمر الدنماركي.

وأشار إلى توافر الخبرات والتكنولوجيات المتطورة في الدنمارك وهو ما يتطلع إليه الجانب المصري.

وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تعمل على عدد من الملفات ذات الأولوية، والتي تشمل التحول الرقمي والربط التكنولوجي، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، فضلا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي عن السلع بالمواني.

وفي سياق متصل التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من الشركات الدنماركية في إطار مشاركته بفعاليات القمة الاقتصادية تضمنت شركات ميرسك، Copenhagen infrastructure partners , arla.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب

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