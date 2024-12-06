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أخبار مصر

ملك الدنمارك يقيم مأدبة عشاء تكريما للرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أقام "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك مأدبة عشاء تكريما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلالة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف، كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لجلالة ملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

 

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