المسلسل لا يزال مستمرا، لاعب كرة شهير يدهس 3 أشخاص في أوسيم بسيارته “الرانج روفر”، النيابة تخلي سبيله بكفالة 100 ألف جنيه، وتحليل المخدرات يثبت سلبية العينة، وقانوني يكشف العقوبة المتوقعة (صور)

ما زال مسلسل دهس المواطنين تحت عجلات سيارات المشاهير الفارهة من لاعبي الكرة والفنانين والشيفات وغيرهم مستمر ويحصد أرواح الأبرياء.

فاليوم، شهدت مدينة أوسيم حلقة جديدة من حلقات هذا المسلسل المؤلم بدهس لاعب كرة 3 أشخاص في منطقة أوسيم كانوا يستقلون تروسيكل ما تسبب في مصرع اثنين منهما، بينها يصارع الثالث الموت في العناية المركزة بمستشفى القصر العيني.

تحقيقات في حادث دهس 3 أشخاص في أوسيم

وأجرت نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في الحادث، وأمرت بانتداب لجنة من إدارة مرور الجيزة لفحص الحادث، وإعداد تقرير واف عن سبب الحادث، والوقوف على ملابساته.

كما كلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وحجزت النيابة العامة اللاعب لإجراء تحليل المخدرات وتبين أن اللاعب لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة القضية.

الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

وحصلت فيتو على الصور الأولى لـ الضحيتين "عادل ا" و"سمارة ر"، بينما لا يزال الشخص الثالث يرقد في المستشفى في حالة حرجة.

ضحايا حادث الدهس

تفاصيل دهس لاعب كرة لـ3 أشخاص بالجيزة

وكشفت التحقيقات الأولية أن اللاعب صدم بسيارته ماركة رانج روفر موتوسيكل يحمل 3 أشخاص.

واتضح من مراجعة كاميرات المراقبة أن المتهم لاعب كرة قدم، وأنه كان يقود سيارته الفارهة بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصدم 3 أشخاص، وفر هاربا من مكان الحادث خوفا من بطش الأهالي به.

وأوضح الكشف الطبي المبدئي، تنوع إصابات الضحايا بين كسور وجروح وكدمات، وتم تحرير محضر ضد اللاعب الذي هرب بعد أن صدمهم بسيارته “رانج روفر”.

وتم نقل المصابين إلى القصر العيني، وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة.

العقوبة المتوقع تطبيقها على لاعب كرة دهس 3 أشخاص بأوسيم

وعن العقوبة المتوقع تطبيقها على لاعب كرة القدم، بعد وفاة مصابين من بين الضحايا، قال الخبير القانوني جبريل محمود:" سيعاقب اللاعب وفق المادة 238، والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

في حالة وفاة المصاب الثالث

وأضاف: إذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

أما عن عقوبة الإصابة الخطأ، يقول الخبير القانوني جبريل محمود: "تنص المادة 32 إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالي يعاقب بالفنان بالعقوبة الأشد وهي القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".

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