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ثقافة وفنون

فيلم Deadpool And Wolverine يترشح للفوز بـ 10 جوائز بحفل Saturn Awards

Deadpool & Wolverine،
Deadpool & Wolverine، فيتو

DEADPOOL، حصل فيلم مارفل Deadpool And Wolverine، علي 10 ترشيحات، في حفل Saturn Awards، التي أعلن عنها منذ ساعات.

فيلم Deadpool And Wolverine يترشح للفوز بـ 10 جوائز في حفل Saturn Awards

وحصل الفيلم علي الترشيحات في فئات، أفضل مخرج، أفضل ممثل "رايان رينولدز"، أفضل ممثل مساعد "هيو جاكمان"، أفضل ممثلة "إيما كورين"، أفضل مونتاج، أفضل سيناريو، أفضل تصميم أزياء، أفضل إنتاج، أفضل فيلم أكشن، أفضل مؤثرات بصرية.

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جوائز Saturn Awards أو جائزة زحل، هي جائزة تقدمها أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفنتازيا والرعب، أنشئت عام 1972، تحت رعايه الدكتور دونالد مؤرخ ومؤلف، وهي منظمة غير ربحيه تهدف إلى تكريم إنتاج الخيال العلمي.

إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

وكشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

 وأوضحت التقارير، أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، علي الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine،، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

DEADPOOL & WOLVERINE،

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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