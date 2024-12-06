الجمعة 06 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يلتقي رئيس "شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية" ويؤكد الحرص على جذب الاستثمارات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "فيليب كريستياني"، رئيس شركة "شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية"، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الشركة حرص في مستهل المقابلة على التأكيد على اعتزازه بمقابلة الرئيس، مشيرًا إلى تطلع شركته للتعاون مع مصر، وتعزيز استثماراتها في قطاعات الطاقة النظيفة والمستدامة، نظرًا للفرص الواعدة ذات الصلة المتاحة بالسوق المصري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أكد تقديره لتطلع الشركة لتوسيع قاعدة استثماراتها في مصر، مضيفا أن مصر مهتمة بالتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما في ذلك من خلال مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، فضلا عن حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة، وبالأخص في مجال الطاقة النظيفة، وحرصها كذلك على دعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر. 
 

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا فرص تعزيز استثمارات الشركة في مصر، والمشروعات التي يمكن تنفيذها في إطار جهود تطوير التعاون بين مصر والشركة.

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