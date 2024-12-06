بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

في قلب القاهرة حيث تتلاقى الأصالة بالروحانية، يشهد مسجد الرفاعي كل يوم جمعة مشهدًا مهيبًا يجذب المريدين والمحبين من كل حدب وصوب. تحت القبة الشامخة لهذا المسجد العريق، تتجسد أجواء من الصفاء والنقاء في طقوس "الحضرة الصوفية"، حيث يشترك الحاضرون في رحلة إيمانية تأخذهم نحو عالم من السكينة والخشوع.

مع بداية الطقس، ترى المشاركين وقد ارتدوا ملابسهم البيضاء الناصعة التي تعكس رمزية الطهارة والنقاء، لتضفي على المكان مشهدًا أشبه ببحر من اللآلئ. الهدوء يخيم في البداية، قبل أن تبدأ تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت أحد الشيوخ، تشق السكون وتفتح أبواب القلوب لتلقي النفحات الإيمانية.

مديح نبوي في الحضرة الصوفية بمسجد الرفاعي

يتصاعد الإيقاع تدريجيًا مع الأذكار الجماعية والمديح النبوي. الأصوات تتناغم كأنها سيمفونية روحانية تُردد أسماء الله الحسنى وتصلي على النبي محمد ﷺ. المشاركون يجلسون في صفوف منتظمة، أعينهم مغمضة، وقلوبهم مستغرقة في الذكر، وكأنهم في حالة من التأمل العميق.

الشيخ القائد، بوقاره وصوته الرخيم، يقود الجموع في هذا الطقس الذي يحمل عبق التراث الصوفي. بيديه الممتدتين وابتسامته الهادئة، يوجه الجميع، فيجدون في صوته وسيلة للاتصال بالله ووسيلة لتطهير أرواحهم من مشاغل الدنيا.

ملابس بيضاء في الحضرة الصوفية بمسجد الرفاعي

الملابس البيضاء التي يرتديها المشاركون تضفي على المشهد قدسية خاصة، وتبرز الشعور بالوحدة والتساوي أمام الله، حيث تختفي الفوارق الاجتماعية، ويصبح الجميع روحًا واحدة في ذكر الله.

مع اقتراب نهاية الحضرة، يعم الصمت من جديد، ويتوجه الجميع بالدعاء الصادق. تملأ كلمات الرجاء والاستغفار أرجاء مسجد الرفاعي، مترافقة مع دموع تنهمر بصمت على وجوه ملؤها الإيمان.

وتغادر الجموع المسجد، لكن أثار تلك اللحظات الإيمانية تبقى عالقة في قلوبهم، تجدد الأمل وتمنح السلام الداخلي. الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي ليست مجرد طقس ديني، بل هي تجربة إنسانية وروحية، تتردد أصداؤها في أعماق النفوس، لتظل رمزًا للصفاء والتقرب من الله.

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