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أخبار مصر

رئيس المحطات النووية يكشف موعد تشغيل أول محطة وما توفره لمصر من استهلاك الغاز سنويا

مشروع الضبعة النووي،
مشروع الضبعة النووي، فيتو

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية: في فبراير 2022 اعترف الاتحاد الأوروبي بالطاقة النووية كطاقة خضراء، حيث أصبحت جزء من الحل أمام التغيرات المناخية.

 

استخدام المفاعلات النووية 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: استخدام المفاعلات النووية الصغيرة الحل الأمثل لمضاعفة الطاقة النووية بتكاليف أقل وبأسعار في المتناول.


4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث

ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية ستحتوي على 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث طاقة كل واحدة منها 1200 ميجا وات.

 

مصيدة قلب المفاعل

وأوضح: أن مصيدة قلب المفاعل النووية نظام اَمن فريد من الجيل الروسي الثالث المتقدم، ونسبة أي مشكلة أو تسريب يكاد يكون منعدم، مشيرًا إلي أن وظيفة مصيدة قلب المفاعل ابتلاع المفاعل في حال حدوث أي حادث جسيم ونسبة حدوثه تصل الي 1 على 10 مليون بالمائة.


موعد دخول أول محطة نووية 

وأكد: أن أول محطة نووية تدخل الخدمة في مصر سبتمبر 2028، ودخول الأربع وحدات سيوفر 7 مليارات متر مكعب من استهلاك الغاز سنويا لإنتاج الطاقة الكهربائية.

 

وأشار إلي أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية بتركيب 4 مصائد لأربعة مفاعلات نووية في محطة الضبعة، مشيرًا إلى أن 10 سنوات هي المدى الزمني لدخول الوحدة النووية إلى الخدمة.

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واختتم: 80% من العاملين في محطة الضبعة والمشروع النووي عمالة مصرية ويتم تدريبهم بشكل مستمر.

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