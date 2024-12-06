أبرزهم البوري، انخفاض أسعار 8 أنواع من السمك بالأسواق

سجلت أسعار السمك في أسواق التجزئة تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض بعض الأنواع وارتفاع أخرى، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر الأسماك والمأكولات البحرية في أسواق التجزئة

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ في السطور الأتية:

سعر السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الجمبري وسط في الأسواق

سجلت أسعار جمبري وسط انخفاضًا قيمته 41 جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الجمبري وسط نحو 239.5 جنيه، وتراوحت اسعار الجمبري وسط اليوم ما بين 150 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو.

اسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الماكريل مجمد في الأسواق

سجلت أسعار ماكريل مجمد انخفاضًا قيمته 22 جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الماكريل مجمد نحو 96.4 جنيه، وتراوحت اسعار الماكريل مجمد اليوم ما بين 80 جنيهًا إلى 150 جنيه للكيلو.

سعر السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر المكرونة سويسي في الأسواق

سجلت أسعار مكرونة سويسي انخفاضًا قيمته 6 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو مكرونة سويسي نحو 108.4 جنيه، وتراوحت اسعار المكرونة سويسي اليوم ما بين 50 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر السردين مجمد في الأسواق

سجلت أسعار السردين مجمد ارتفاعًا قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السردين مجمد نحو 114.6 جنيه، وتراوحت اسعار السردين مجمد اليوم ما بين 70 جنيهًا إلى 200 جنيه للكيلو.

اسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الجمبري الجامبو في الأسواق

سجلت أسعار جمبري الجامبو ارتفاعًا قيمته 12.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الجمبري جامبو نحو 443.5 جنيه، وتراوحت اسعار الجمبري جامبو اليوم ما بين 250 جنيهًا إلى 600 جنيه للكيلو.

انخفاض سعر السبيط في الأسواق

سجلت أسعار سبيط انخفاضًا قيمته 46 جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السبيط نحو 272.3 جنيه، وتراوحت اسعار السبيط اليوم ما بين 150 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر البلطي ممتاز في الأسواق

سجلت أسعار البلطي ممتاز ارتفاعًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البلطي ممتاز نحو 97.8 جنيه، وتراوحت اسعار البلطي ممتاز اليوم ما بين 70 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر البوري ممتاز في الأسواق

سجلت أسعار البوري ممتاز انخفاضًا قيمته جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البوري ممتاز نحو 167.2 جنيه، وتراوحت اسعار البوري ممتاز اليوم ما بين 120 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر البوري وسط في الأسواق

سجلت أسعار البوري وسط انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البوري وسط نحو 146.4 جنيه، وتراوحت اسعار البوري وسط اليوم ما بين 90 جنيهًا إلى 200 جنيه للكيلو.

ارتفاع سعر القراميط في الأسواق

سجلت أسعار القراميط ارتفاعًا قيمته 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو القراميط نحو 57.6 جنيه، وتراوحت اسعار القراميط اليوم ما بين 35 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر السردين في الأسواق

سجلت أسعار السردين ارتفاعًا قيمته 5 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السردين نحو 87.7 جنيه، وتراوحت اسعار السردين اليوم ما بين 50 جنيهًا إلى 140 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر البلطي وسط في الأسواق

سجلت أسعار البلطي وسط ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البلطي وسط نحو 85.6 جنيه، وتراوحت اسعار البلطي وسط اليوم ما بين 55 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو.

سعر السمك والمأكولات البحرية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدنيس في الأسواق

سجلت أسعار الدنيس انخفاضًا قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدنيس نحو 224.2 جنيه، وتراوحت اسعار الدنيس اليوم ما بين 130 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر البياض وسط في الأسواق

سجلت أسعار البياض وسط انخفاضًا قيمته جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البوري ممتاز نحو 167.2 جنيه، وتراوحت اسعار البوري ممتاز اليوم ما بين 120 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

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