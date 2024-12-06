وفاء صادق تنضم لـ"فارس يكشف المستور" ومحمد صبحي يوجه رسالة لـ ميرنا وليد

يتواصل عرض مسرحية فارس يكشف المستور بنجاح كبير دون توقف برغم اعتذار الفنانة ميرنا وليد عن عدم استكمال المسرحية خلال الفترة المقبلة.

اعتذار ميرنا وليد عن عدم استكمال مسرحية فارس يكشف المستور

وتقدمت ميرنا وليد للفنان الكبير محمد صبحي وبشكل رسمي باعتذار نتيجة لأسباب مرضية معربة عن أسفها الشديد لهذا القرار، وقالت: “اعتذار فنان عن استكمال عمل يكون بطله الفنان القدير محمد صبحي لا يأتي إلا لسبب قهري”.

ومن جانبه قَبِلَ الفنان الكبير محمد صبحي اعتذار الفنانة ميرنا وليد متمنيا لها الشفاء العاجل وشكرها على عملها بالفرقة خلال الفترة الماضية التي شاركت فيها في العرض لمدة ثلاثة شهور بنجاح كبير.

وأكد أنه سيقيم احتفالا بحضور كل أعضاء فرقة ستديو الممثل في آخر ليلة عرض لها ليشكرها أمام كل أعضاء الفرقة.

وفاء صادق تشارك في مسرحية فارس يكشف المستور

وأشار الفنان محمد صبحي إلى أن عرض مسرحية “فارس يكشف المستور” مستمر دون توقف، وأنه طلب من الفنانة والنجمة وفاء صادق أن تشاركه البطولة مرة أخرى بعد تعاونهما سابقا في مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وبالفعل لبت وفاء طلب الفنان محمد صبحي.

وقال صبحي: “أشكر وفاء صادق على تلبية طلبي، وهي تلميذتي، ومن أعضاء الفرقة وسوف يتشرف العرض بوجودها كبطلة أمامي للمرة الثانية، وهي حاليا تجري بروفات مكثفة لتكون جاهزة لاستكمال العرض”.

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