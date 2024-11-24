مورينيو يكشف حقيقة تعاقد فنربخشة مع رونالدو

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي حقيقة تعاقد ناديه مع مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

حقيقة انضمام رونالدو لفنربخشة

وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى فنربخشة للعب رفقة مورينيو من جديد في ظل انتهاء عقده مع النصر نهاية الموسم الحالي.

وقال مورينيو في تصريحات اليوم الأحد: الأخبار حول انتقال كريستيانو رونالدو إلى فنربخشة سخيفة، قد يأتي كريستيانو إلى إسطنبول لتناول الطعام لأنها تقع في منتصف الطريق بين السعودية والبرتغال.

وأضاف: أو ربما يأتي لرؤية صديقه القديم جوزيه، ويمكننا تناول الطعام في فندقي.

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