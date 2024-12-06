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العجمي التعليمية تطلق مبادرة "بأيدينا ننظف مدارسنا" (صور)

مبادرة بأيدينا ننظف
مبادرة بأيدينا ننظف مدارسنا بالعجمي، فيتو

نظمت اليوم الجمعة، إدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية برئاسة هبة سليمان، مبادرة ( بأيدينا ننظف مدارسنا ) والتي شارك فيها مسئولو الإدارة والطلاب والمعلمون وأولياء أمور ومجلس الأمناء، في تنظيف ودهان الفصول في معسكر أقيم بمدرسة موسى بن نصير.

مسئولي العجمي التعليمية يشاركون في دهان فصل 

وشاركت هبة سليمان مدير إدارة العجمي التعليمية في دهان أحد الفصول وزراعة شجرة في فناء مدرسة، كما شاركها خالد حماد وكيل الإدارة في دهان فصل آخر وزراعة شجرة وتوزيع عصائر ومياه على الطلاب والمعلمين، كما شارك علي محسن مدير مرحلة التعليم الابتدائي، وأمل علي مدير إدارة الخدمات التربوية والأنشطة. 

مبادرة بأيدينا ننظف مدارسنا 

وقالت هبة سليمان، إن مشاركة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومسئولي الإدارة  في مبادرة بأيدينا ننظف مدارسنا، جاء ليؤكد أننا جميعا في المنظومة التعليمية واحد ونسعى لرقي مدارسنا ومصلحة طلابنا.

وأثنى خالد حماد، على الاهتمام من مدارس بتفعيل المبادرة بوصفها البيت الثاني للطلاب وتوجيه الشكر لأولياء الأمور الفعالة لنجاح المبادرة، والشعور بالمسئولية تجاه مدارسهم والحفاظ عليها. 
 

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