مدير تعليم الإسكندرية يشهد احتفال العجمي التعليمية بيوم الطفل

شَهِد اليوم، الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، احتفال إدارة العجمي التعليمية باليوم العالمي للطفل، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وهبة سليمان مدير عام الإدارة وخالد حماد وكيل الإدارة وأمال أبو زيد موجه عام رياض الأطفال وأمل علي مدير الخدمات التربوية ومديري المراحل التعليمية ومجلس أمناء إدارة العجمي ولفيف من مديري المدارس وموجهات ومعلمات رياض الأطفال.

احتفال ادارة العجمي باليوم العالمي للطفل

وأكَّد مدير المديرية أنّ وزارة التربية والتعليم تولي الطفل اهتمامًا خاصًا لكونه باكورة تنشئة مواطن صالح محب لوطنه، وأوضح أن عروض وفقرات الحفل تميزت بالتوعية اللازمة عن مبادرة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصري في كافة المجالات وغرس وتعزيز الآثار الإيجابية في تعزيز قيم التسامح والقدرة على الصمود والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الجمهور وتعزيز العمل الجماعي واحترام الآخرين وتيسير الإدماج الاجتماعي من خلال تنظيم أنشطة تهدف إلى التثقيف والتوعية للطالب وأولياء الأمور، مُشيرًا إلى أهمية الأنشطة التربوية في عمليتي النمو والتعلم في مرحلة الطفولة.

وأكدت هبة سليمان، مدير إدارة العجمي التعليمية، أهمية تنشئة الطفل بشكل سليم والاهتمام بتعليمه، وأن الأسرة والمدرسة عليهم عبء كبير في ذلك، وأوضحت أن تنمية مواهب الطفل في سن صغيرة يساعده كثيرا على التنشئة السليمة وتظهر تلك المواهب في مثل تلك الاحتفالات

فقرات حفل إدارة العجمي التعليمية

بدأت مراسم اليوم بطابور العرض والقرآن الكريم والسلام الوطني وتوالت الفقرات المتميزة واستعراضات رياض الأطفال بالتنسيق بين الخدمات التربوية وتوجيه رياض الأطفال، والتي تحمل شعارات مبادرة الرئيس للتنمية البشرية (بداية ) ومنها ( حلم الشباب، الأحلام، اصحي يادنيا، وحشاني الدنيا فى بلدي، منايا زيارة النبي، زنجباري، واستعراض أم كلثوم، الليلة حلوة، خدوا بالكم دي مصر، سكر يامسكر، لذاذة، النني النني، فات الكتير، الحب اللي بينا واستعراض رياضى،استعراض هندى، واستعراض بكرة تزيد فرحتنا ).

يأتي هذا في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتفعيل مبادرة بداية والاحتفال باليوم العالمي للطفل الموافق 20 من نوفمبر.

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