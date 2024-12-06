الجمعة 06 ديسمبر 2024
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تنفيذ إزالة حالتي تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بقنا

تنفيذ إزالة حالتي
تنفيذ إزالة حالتي تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بقنا

 قامت الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا، بتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز وبمتابعة كارم سعد رئيس قرية البحري قمولا، وتم إزالة فك شدة خشبية معدة للصب.    

حالات التعدى على أملاك الدولة بقنا 

 وتضمنت حالات الازالة فك شدة خشبية أعمدة معدة للصب بقرية دراو على مساحة ١٧٥ مترا تقريبا، وتمت الإزالة على نفقة المواطنة الخاصة، والإزالة الثانية هي عبارة عن فك شدة خشبية سقف معد للصبة بنجع القرية على مساحة ٨٠ مترا تقريبا، وتمت الإزالة على نفقة المواطن الخاصة.

التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية

 كما أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف إلى المسائلة القانونية.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص. 

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