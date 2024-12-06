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أخبار مصر

فحص 1.2 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي بالمدارس

مبادرة الكشف المبكر
مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي بالمدارس
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و202 ألف و345 طالبًا، خلال العام الدراسي الجاري 2024 /2025، وذلك بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي والتي تم إطلاقها في شهر اكتوبر 2024، تحت شعار 100 مليون صحة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من  فيروس سي.

 

فحص مليونين و181 ألفا و447 طالبا من طلاب الصف الأول الإعدادي

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف خلال العام الدراسي الحالي فحص مليونين و181 ألفا و447 طالبا من طلاب الصف الأول الإعدادي، فضلًا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة، لافتًا إلى أن المبادرة حققت نسبة إنجاز 55.1% من مستهدف العام الجاري.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن فحص الطلاب يتم من خلال فرق طبية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدربة على أعلى مستوى، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال المبادرة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط المبادرة، والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

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وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد البالغ عددهم 24 لجنة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي، موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وتضم اللجان أطباء في تخصص الأطفال، مدربين على بروتوكول العلاج.

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100 مليون صحة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي العملية التعليمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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