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وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة الشيراتون ويعفي المديرة ويحيل المقصرين للتحقيق

د.خالد عبد الغفار،
د.خالد عبد الغفار، فيتو
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، مركز طب أسرة الشيراتون، بمحافظة القاهرة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الأداء، وانتظام العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

الوزير اكتشف أن الطبيبة المسئولة في إجازة مرضية لمدة 4 أشهر

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال تفقد الوزير لعيادة الرمد، لاحظ عدم وجود طبيب في العيادة، حيث اكتشف أن الطبيبة المسئولة في إجازة مرضية لمدة 4 أشهر، دون إيجاد بديل لتقديم الخدمات في العيادة.

وأضاف «حسام عبد الغفار» أن الوزير تفقد عيادتي الأسنان، ولاحظ تعطل إحداهما، وعدم اتخاذ أي إجراءات لإصلاح الأجهزة المعطلة في  العيادة، كما لاحظ ضعف الإقبال على العيادة الأخرى، وعدم تقديم أي خدمات فعلية، والاكتفاء بصرف العلاج الدوائي فقط، بالرغم من وجود 50 طبيب أسنان مسجلين على المركز.

ضعف التردد على العيادة بالرغم من توافر جميع الوسائل الخاصة بالصحة الإنجابية 

وتابع «حسام عبد الغفار» أن الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد وحدة صرف ألبان الأطفال، وراجع أرصدة الألبان باختلاف أنواعها، وصلاحيات العبوات، وآلية صرفها، حيث أكد أهمية وضرورة حوكمة إجراءات الصرف للمستحقين، كما تفقد عيادة الصحة الإنجابية، ولاحظ ضعف التردد على العيادة بالرغم من توافر جميع الوسائل الخاصة بالصحة الإنجابية.

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وقال «حسام عبد الغفار»: إن الوزير تأكد من عدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات التي سبق ووجه بها خلال زيارته السابقة للمركز فيما يتعلق بإجراءات صيانة المركز، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العام، وغياب شركة الأمن وعدم وجود منظومة، وجداول لانتظام العاملين بالمركز، وغياب مسئول الترصد بدون عذر مقبول، فقرر إعفاء مديرة المركز، وإحالة جميع المقصرين للتحقيق، وإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على المنشآت والأماكن الأكثر احتياجًا.

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