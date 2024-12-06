تفاصيل اختيار فيلم "الضوء" لافتتاح الدورة 75 من مهرجان برلين

كشف مهرجان برلين السينمائي عن اختيار فيلم "الضوء The Light" للمخرج الألماني توم تيكفاه ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من المهرجان، والتي تقام في العاصمة الألمانية في الفترة من 13 إلى 23 فبراير 2025.

الفيلم من إنتاج ألماني فرنسي مشترك، ويلعب بطولة الفيلم عدد من النجوم الألمان في مقدمتهم النجم لارس إيدينجر الذي كان فيلمه "احتضار Dying" أحد أفضل أفلام المهرجان العام الماضي، ومعه كل من نيكوليت كريبيتز وإلكه بيسندورفر وجوليوس جوز، بالإضافة إلى الممثلة الألمانية ذات الأصول العراقية تالا الدين.

يجسد الأبطال أفراد عائلة إنجلز ، الذين لا تربطهم أي علاقة حميمية بخلاف صلة القرابة، حتى تتغير حياتهم عندما تدخل فتاة سورية تدعى فرح حياتهم بالعمل كخادمة في المنزل. تضع الفتاة الغامضة أفراد العائلة في اختبار غير متوقع يُظهر مشاعرهم التي طالما أخفوها، بينما تسعى هي لتحقيق خطة تخصها تساهم في تغيير حياة آل إنجلز.

مديرة المهرجان الجديدة تريشيا توتل عبّرت عن إعجابها بالفيلم الذي قررت إدارة برليناله بمجرد مشاهدته أن يكون فيلم الافتتاح. وعبرت عن أهميته قائلة: "يجد توم تيكفاه الجمال والبهجة في عالمنا الممزق والصعب في كثير من الأحيان، ويجسد بسحر جوهر حياتنا الحديثة على الشاشة".

ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يفتتح فيها المخرج المخضرم المهرجان، حيث كان فيلمه الدولي الأول خارج ألمانيا "الجنة Heaven" فيلم افتتاح دورة 2002، بينما افتتح فيلمه السياسي "الدولي The International" المهرجان عام 2009. تيكفاه تحدث عن سعادته بالاختيار قائلًا: "برليناله هو مهرجان حياتي، هذه المدينة هي قدري، وهذا الفيلم هو اشتياقي".

وكان عالم السينما قد عرف تيكفاه عام 1998 عندما قدم فيلمه الشهير "اركضي يا لولا Run Lola Run" الذي دشن موجة جديدة في السينما الألمانية، ونقله للعمل في هوليوود ليقدم عددًا من الأفلام الدولية من أشهرها "العطر: قصة قاتل Perfume: The Story of a Murderer" عام 2006.

سبق لتوم تيكفاه أن ترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين الدولية خلال دورة 2018.

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