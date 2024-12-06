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صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

، بابا الفاتيكان
، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية،فيتو

أعلن موقع "cbsnews" أن شركة "مرسيدس بنز" سلّمت الفاتيكان سيارة كهربائية مخصصة لتنقلات البابا فرنسيس.


وتبعًا للموقع فإن أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي لشركة دايملر الشركة الأم لـ"مرسيدس بنز" قام بتسليم السيارة شخصيًّا للفاتيكان في 4 ديسمبر الجاري.

وأوضح الموقع أن السيارة جاءت باللون الأبيض اللؤلؤي، وتم تصميمها بالتعاون مع الفاتيكان، وحصلت على هيكل مفتوح يسمح للبابا فرانسيس بإلقاء التحية على الحشود أثناء جولاته وفي الاحتفالات العامة.

 

وحصلت السيارة على محرك كهربائي خاص يناسب الحركة على السرعات المنخفضة، وزود مقعد البابا فرنسيس بنظام تدفئة، وصمم ليكون مرتفعا عن بقية المقاعد ليوفر رؤية أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن "مرسيدس بنز" كان قد صنعت من قبل سيارات مخصصة لتنقلات بابا الفاتيكان، وطورت تلك السيارات عن مركبات G-class.

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